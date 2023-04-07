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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını kınayarak, "Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir. Netanyahu yönetimi şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır" dedi.

ŞENTOP: İSRAİL'İN HUKUK DIŞI SALDIRISINI KINIYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Her Ramazan ayında olduğu gibi yine İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalıyor. İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetliyorum. İnsanlığın zulmü yeneceğine olan kesin inancımızla; kazanan adalet ve onurlu Filistin halkı olacaktır. Duamız ve desteğimiz Gazzeli kardeşlerimiz içindir” ifadelerine yer verdi.

KALIN: FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ, BU ZULÜM ELBET BİTECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi "İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz. İsrail hükümeti günlerdir kasten sürdürdüğü şiddet siyasetine derhal son vermelidir. Filistin halkının yanındayız. Filistinli kardeşlerimize desteğimiz devam edecek. Bu zulüm elbet bitecek" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: YERİMİZ BELLİ, FİLİSTİN'İN YANIDIR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Filistin’in yanında olduklarını belirttiği mesajında, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin’in yanıdır” ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ: TERÖR DEVLETİ İSRAİL DURDURULMALILDIR

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in insanlık suçu işlediğini vurgulayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir Ramazan günü İsrail’in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistinli, siyonist katiller tarafından bombalanıyor. İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camia bu insanlık suçuna sadece seyirci kalıyor. Yeter! Kınamanın ötesinde Terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır” dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.