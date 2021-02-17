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Son dakika haberi Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı’nı itham etmesi, Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur" dedi.

Son dakika haberi Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki!
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki!
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısındaki sözlerini eleştiren Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı’nı itham etmesi, Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur" dedi.

Çelik açıklamasında, "Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey değildir. PKK terör örgütüne söylemesi gereken sözün Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi sadece terörün sözcülerinden duyduğumuz karanlık bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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