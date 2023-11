Son dakika: On Numara sonuçları açıklandı! 13 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren

Son dakika: On Numara sonuçları açıklandı! 13 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren

On Numara sonuçları açıklandı! 13 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren On Numara günün çekilişi bu akşam saat 20:00 itibariyle gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından düzenelenen ve yurt genelinde binlerce vatandaşın zenginlik hayaliyle şansını denediği şans oyununda kazandıran numaraları bir araya getirdik! İşte, 13 Kasım 2023 On Numara çekilişinde kazandıran sayılar...

Habertürk Giriş: 13.11.2023 - 20:16 Güncelleme: 13.11.2023 - 20:16 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL