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        Haberler Gündem Son dakika: On Numara sonuçları açıklandı! 13 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren

        On Numara sonuçları açıklandı! 13 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren

        On Numara günün çekilişi bu akşam saat 20:00 itibariyle gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından düzenelenen ve yurt genelinde binlerce vatandaşın zenginlik hayaliyle şansını denediği şans oyununda kazandıran numaraları bir araya getirdik! İşte, 13 Kasım 2023 On Numara çekilişinde kazandıran sayılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 20:16 Güncelleme: 13.11.2023 - 20:16
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        On Numara'da büyük ikramiye sonucu...
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        Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen On Numara'da günün kazandıran numaraları erişime açıldı. Yurt genelinde binlerce vatandaşın oynadığı On Numara'da haftanın ilk çekilişinin numaralarını derledik. İşte, 13 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonucu sorgulama sayfası...

        13 KASIM 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        5 - 7 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 21 - 34 - 43 - 51 - 53 - 61 - 64 - 66 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 79

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

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        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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