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        On Numara sonuçları açıklandı! 17 Temmuz 2023 On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren

        On Numara'da kazandıran numaralar bu akşam saat 20:00'de belli oldu... Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği On Numara'da büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği gündem olmuş durumda. İşte, 17 Temmuz 2023 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 20:15
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        On Numara'da haftanın ilk sonuçları...
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        Her Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen On Numara'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları açıklandı. Noter huzurunda ve canlı yayında çekilen On Numara'da haftanın kazandıran numaralarına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

        17 TEMMUZ 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

        6 - 8 - 12 - 13 - 14 - 20 - 24 - 31 - 32 - 35 - 37 -

        39 - 46 - 53 - 57 - 59 - 60 - 62 - 66 - 67 - 72 - 70

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

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        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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