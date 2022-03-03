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Önder Karaveli: “Oyunu kazandık, maçı kaybettik”

Kayserispor’a 2-1 mağlup olarak kupadan elenen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli maçın ardından karşılaşmada oyunu kazandıklarını ancak skoru kaybettiklerini söyleyerek, bundan sonra ligdeki her maçı kazanmak istediklerini ifade etti

Önder Karaveli: “Oyunu kazandık, maçı kaybettik”

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Kayserispor’a sahasında 2-1 mağlup olarak kupanın dışında kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Çok üzgün olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Karaveli, “Böyle bir akşamda böyle bir yenilgi aldığımız için çok üzgünüm. Çok erken bir gol yedik bugün ama oyun planından vazgeçmedik. Oyuncularım ön alan baskısını çok iyi yaptılar. 30. dakikadan sonra çok belirgin oldu bu baskı. Bu pozisyonların 1 tanesini gole çevirebildik. Başka goller de atmamız gerekiyordu. İkinci yarıda da golü yediğimiz dakikaya kadar rakip kaleye gelemedi. Bundan sonra da golü bulabilecek bir oyun oynadık. Her şeyi denedik golü bulmak için. Bugün en büyük sorunumuz golü atamamak oldu. Bizden önce de, bizimle beraber de bu sezon Beşiktaş’ın en büyük sorunu bu oldu” dedi.

“Herkes pozisyon buldu ama topu içeri atamadık”

Kayserispor karşısında sayıların her şeyi gösterdiğini söyleyen Önder Karaveli, “24 şutta 12 isabet olmuş bugün. Rakibe de en fazla 3 pozisyon vermişizdir. Güven’i oyuna aldıktan sonra aslında biraz risk de aldık. Alex de pozisyon buldu, Larin de buldu, Güven de buldu. Ön taraftaki hemen hemen her oyuncumuz pozisyon buldu ama topu içeriye atamadık, günün özeti bu” dedi. Savunmada yapılan hatalar konusunda da konuşan Karaveli, “Genel bir savunma sorunu olduğunu düşünmüyorum ama oyuncuların bireysel hataları olabiliyor. Bugün ilk golde Montero’nun kolay bir çalım yediğini gördük. İkinci golde de hatası vardı. Bugün Montero adına iyi bir gün değildi ama bunlar olabilir. Genç bir oyuncu ve oynayarak gelişecektir. Savunmadaki isimlerden belki Serdar’ı daha az kullandık. Vida’nın da Welinton’un da hataları olabiliyor. Ama son dönemde az gol yedik ve genel anlamda savunmada iyi olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bugün oyunu kazandık ama skoru kaybettik”

Bir basın mensubunun 19 yaşında 70’ten fazla maçta forma giyen Barcelonalı Pedri’yi örnek göstererek “Oyuncuları oynatmayarak mı korumak istiyorsunuz” sorusunu da yanıtlayan Karaveli, “Emirhan İlkhan’ı oynatan antrenöre bunu sormanız tuhaf. Serdar’ı da oynatıyoruz. Benim korumaktan kastım, oyuncuları sahaya çıkarmamak değildi. Oyuncuları olmadıkları noktaya getirmeyi kast ettim. Oyuncuları çok yukarıya çıkarıp olmadıkları yere çıkarmayın dedim. Emirhan İlkhan, Semih, Demir Ege, sahada olmaları gerektiği zaman sahada olacaktır. Kerem Kalafat da kiralıktı, hiç adı yoktu, kimse konuşmuyordu ve sadece ben anımsadım. Anımsadıktan sonra da bir değer oluştu ve ortaya bir değer çıktı. Şimdi bekliyor ama oynayacak. Genç oyuncular konusunda herkes kadar ben de Beşiktaş’ın bu oyuncuları kazanmasını istiyorum. Yurt dışında kimin nasıl yaptığıyla ben ilgilenmiyorum. Doğrusunun nasıl olduğu konusunda yeteri kadar bilgi birikime sahibim” diye konuştu. Karaveli son olarak hedefin artık lig olduğunu söyleyerek, “Bundan sonra sadece Başakşehir maçı değil, geriye kalan bütün maçlar çok önemli. Ligi bitirebileceğimiz en yüksek yerde bitirmek istiyoruz. Beşiktaş için Avrupa çok önemli. Genç oyuncuları Avrupa pazarına göstermek çok önemli. Bunun için de bütün maçları çok önemseyerek, yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Bugün oyun anlamında bir şey söyleyemiyorum oyuncularıma. Bugün oyunun kazananı Beşiktaş ama maçı kazanamadık. Başakşehir maçı en yakın maç ve buna da net şekilde hazırlanacağız. Oynayacağımız bütün takımların ligde bir hedefi var. Hepsine ciddi şekilde hazırlanıp, en doğru oyuncularla en doğru oyunu oynayıp ciddi şekilde her maçımızı kazanmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

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