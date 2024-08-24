Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yapan ve ödemeleri kripto parayla aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde gerçekleştirildi.