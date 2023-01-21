Operasyonla ele geçirildi! Tam 70 bin litre!

Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

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DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.A.'nın ünlü markalara ait motor yağlarının sahtesini üretip piyasaya sürdüğü bilgisini aldı.

ATAŞEHİR'DE ÜRETİLDİĞİ SAPTANDI DHA'da yer alan habere göre alınan bilgi kapsamında araştırmalara başlayan jandarma ekipleri, söz konusu motorin yağının Ataşehir'de bulunan bir işyerinde üretildiğini tespit etti.

70 BİN LİTRE MADENİ MOTOR YAĞI ELE GEÇİRİLDİ Operasyon için düğmeye basan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi.