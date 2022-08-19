Orkun Kökçü'den transfer açıklaması

TRT SPOR'a konuşan başarılı futbolcu, kariyerine Fiorentina'da devam etme düşüncesi olmadığını söyledi.

Mor Menekşelerin köklü ve önemli bir kulüp olduğunu belirten Orkun Kökçü, "Fiorentina'nın bana olan ilgisini biliyorum; onlara saygı da duyuyorum; ancak Fiorentina'nın şu an beni kulübüm Feyenoord'dan daha ileriye götürebileceğini düşünmüyorum. Fiorentina seçeneklerin arasında değil" dedi.

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Twente maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Orkun Kökçü'nün çok yetenekli bir oyuncu olduğunu ve onu transfer edebilmek için çalışmalara devam ettiklerini söylemişti.