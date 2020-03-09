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Osman Kavala, casusluktan tutuklandı

Son dakika haberi... 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala bu kez hakkında yürütülen siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla ilgili olarak tutuklandı.

Osman Kavala
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Osman Kavala'nın Henri Barkey ile yoğun şüpheli ilişkileri tespit edildi. Savcılık, Osman Kavala'yı "Siyasal ve askeri Casusluk" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik tarafından tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile ifadesi alınan Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar verildi.

BARKEY İLE YOĞUN İRTİBAT BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR

Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın,  Hanrey Barkey ile 18 Temmuz 2016’da Karaköy’de bir restoran da buluştukları, bunun yanında yapılan iletişim analizlerinden darbe girişimi öncesi ve sonrasında yoğun irtibatlarının bulunduğu öne sürülüyor.  Şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın Hanrey Barkey ile darbe girişimi öncesi 27 Haziran 2016’da önce Şişli’de şüpheli Mehmet Osman Kavala’ya ait işyerinde, ardından 30 Haziran 2016’da da Diyarbakır’da bir araya gelerek PKK Terör Örgütü irtibatlı kişilerle buluştukları da öne sürülüyor.

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