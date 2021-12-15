20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama
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HABERTURK.COM
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız" açıklamasında bulundu.
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