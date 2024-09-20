Son dakika haberi: ÖSYM duyurdu! KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek
Giriş: 20.09.2024 - 10:07 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:36
2024-KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı. 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ