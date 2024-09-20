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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: ÖSYM duyurdu! KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı

        Son dakika haberi: ÖSYM duyurdu! KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı

        Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:07 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:36
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        ÖSYM duyurdu! KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı
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        2024-KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı. 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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