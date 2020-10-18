Otoyolda sevgili infazı! Genç kızı başından vurdu 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Esenler'deki Otogar Bağlantı Yolunda, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Hazal T. (19) ile tartışan Mehmet A. (18),belinden çıkardığı silahla önce genç kızı vurdu. Başından ağır yaralanan genç kız kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç kız ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (18) ile kız arkadaşı Hazal T. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışmada Hazal T. bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı.

Genç kız yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet A. belinden çıkardığı tabanca ile Hazal T.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Hazal T. kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet A. ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

GENÇ KIZ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal T.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hazal T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayrıca sağlık ekipleri saldırı sonrası başına ateş eden Mehmet A.'nın da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri saldırı sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olay ile ilgili çevredeki görgü tanıklarından da bilgi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından Mehmet A.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü sürüyor.