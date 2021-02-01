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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi: Pazardaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü!- Haberler
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Son dakika haberler... Pazar yerinde silah sesleri yükseldi, vatandaşlar endişe yaşadı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kurulan pazar yerinde esnaf ile bir grup arasında çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Pazar esnafının kaydettiği görüntülerde, alış-veriş için pazara gelen vatandaşların endişe yaşadığı kavga anı ve elinde silah bulunan gruptaki bazı kişiler görüldü

Son dakika haberi: Pazardaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü!- Haberler
DHA

Olay, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre pazarcı esnafı ile bir grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce pazar yerinde silah sesleri yükseldi.

DHA'nın haberine göre, alış-veriş için pazara gelen vatandaşlar, silah sesleri üzerine büyük korku yaşadı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, ellerinde silah bulunan şüpheliler kaçarak izlerini kaybettirdi. Pazarcı esnafının kaydettiği görüntülerde yaşanan arbede ve elinde silah bulunan şüphelilerin kaçtıkları an görülüyor.

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