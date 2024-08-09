Son dakika haberi Pençe-Kilit bölgesinde 12 terörist etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.