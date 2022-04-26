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Son dakika haberi Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! 1 asker şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı

Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! 1 asker şehit oldu
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HABERTURK.COM / AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Yunus Kalkan şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Şehit olan sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın şehadet haberi Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Çamaltı Mahallesi'nde yaşayan baba Mehmet ve anne Melahat Kalkan'a oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bekar olan 21 yaşındaki şehidin cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Yayladağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

VALİ DOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, "Pençe-Kilit Operasyonu esnasında hain terör saldırısı sonucu şehit olan Yayladağı ilçemiz nüfusuna kayıtlı hemşerimiz Sözleşmeli Er Yunus Kalkan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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