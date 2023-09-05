Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi şehit oldu. Patlamada 1 asker de yaralandı. Yaralı asker hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.