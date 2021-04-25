Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğuSON DAKİKA HABERİ: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım'da PKK'ya büyük darbe!
ABONE OL

Son dakika haberi Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım'da PKK'ya büyük darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlerin inlerine girildi, Hava Kuvvetlerimiz terör hedeflerini yerle bir etti" açıklamasında bulundu

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım'da PKK'ya büyük darbe!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonunun gece boyunca da aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından devam eden operasyonlar hakkında yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan operasyondan görüntüler de paylaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ASEAN zirvesi sonrası şiddeti durdurma çağrısı yapıldı
DÜNYAASEAN zirvesinde şiddeti durdurma talebi
SON DAKİKA: Bağdat'ta koronavirüs hastanesinde yangın: Ölü sayısı artıyor! - Haberler
DÜNYABağdat'ta hastane yangını: Ölü sayısı artıyor!
Son dakika: MSB duyurdu! Suriye'de 4 terörist etkisiz - Haberler
DÜNYAMSB duyurdu! Suriye'de 4 terörist etkisiz
SON DAKİKA: Rusya 'uzay topu' görüntülerini ilk kez paylaştı! - Haberler
DÜNYARusya 'uzay topu' görüntülerini ilk kez paylaştı!
Endonezya Başkanı Joko Widodo, batan denizaltındaki 53 kişinin ailesine taziyelerini sundu
DÜNYAEndonezya Başbakanı baş sağlığı diledi
PES ETTİ! Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı
DÜNYAPaşinyan istifa etti!
Pakistan doğudaki sınır komşusu Hindistan’a tıbbi yardım teklifinde bulundu
DÜNYAPakistan’dan Hindistan’a yardım teklifi
DÜNYA ŞOK! Son dakika: Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser! - Haberler
DÜNYADünya karantinada: O ülkede 50 bin kişilik konser!
SON DAKİKA! ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı (Biden'ın sözde "soykırım" açıklaması)
DÜNYAABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Bağdat’ta Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın
DÜNYABağdat’ta hastanede yangın: Çok sayıda ölü var!