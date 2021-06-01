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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz. Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK´lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.