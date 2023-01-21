Pendikspor, İzmir'den 3 puanla döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Altay
ABONE OL

Pendikspor, İzmir'den 3 puanla döndü

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Pendikspor, Altay'ı deplasmanda 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı

Pendikspor, İzmir'den 3 puanla döndü
HABERTURK.COM

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Altay, Pendikspor'a konuk oldu. İstanbul ekibi deplasmanda Altay'ı 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Maçın ilk golü Altay'ın yıldız golcüsü Paixao'dan geldi. Portekizli oyuncu penaltıdan bulduğu gol ile takımını 1-0 öne geçirdi.

25'de sahneye Pendikspor'dan T. Rogerio çıktı ve skorda eşitliği sağladı.

62'de ise L.Kappel ise Pendikspor'u öne geçiren golü kaydetti. 2-1

69'da ise Ahmet Yıldız farkı ikiye çıkardı. 3-1

90 + 2 'de T. Rogerio ise maçın skorunu belirleyen golü attı. 4-1

Mücadele 4-1 Pendikspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki oynanan mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetti.

Altay'ın cezası nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar müsabakayı takip edemedi.

Bu müsabaka ile Altay ligde oynadığı son 4 maçını da kaybetti ve 21 puanda kaldı. Pendikspor ise puanını 34'e çıkardı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
FUTBOL 9. harika! Galatasaray doludizgin
Kasımpaşa: 1 - Başakşehir: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOL 3 puan Başakşehir'in
Beşiktaş Aboubakar'ı resmen açıkladı! - Beşiktaş BJK Haberleri
FUTBOL Aboubakar resmen Beşiktaş'ta!
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i...
FUTBOL Buruk kararını verdi! G.Saray'ın 11'i
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: "Kınıyorum" - GS Haberleri
FUTBOL Özbek'ten F.Bahçe'ye sert sözler!
Fenerbahçe'de Arda Güler farkı! O alanda 3. sırada - FB Haberleri
FUTBOL Arda Güler farkı! O alanda 3. sırada
Son dakika haberi Beşiktaş Aboubakar'ı KAP'a bildirdi
FUTBOL Beşiktaş Aboubakar'ı KAP'a bildirdi!
Selçuk İnan Habertürk'e konuştu: Arteta'nın oynattığı futbolu beğeniyorum
FUTBOL "Arteta'yı beğeniyorum"
Emre Belözoğlu'ndan Seferovic açıklaması
FUTBOL Seferovic açıklaması
Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
FUTBOL Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.