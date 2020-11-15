İHA

Olay, Pendik Kurtköy Mahallesinde saat 19.00 sıralarında yaşandı. Müteahhit olduğu öğrenilen bir kişi, nişanlısının çalıştığı dükkanın önünde nişanlısını bekliyordu.

İddiaya göre o sırada silahlı bir şahıs, sokak ortasında otomobilinin yanında bekleyen müteahhide henüz bilinmeyen bir nedenle silahla saldırdı.

İHA'nın haberine göre, kurşunların hedefi olan müteahhit kanlar içerisinde yerde kalırken saldırgan şahıs hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralanan yaralı şahsı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.