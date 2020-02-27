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HaberlerGündemSon dakika haberi! Pet şişede alkol satan tutuklandı!

Pet şişede alkol satan tutuklandı!

Trabzon’da pet şişelerin içerisinde alkol satıldığı ihbarını alan polis, bu şekilde hazırlanmış 44 adet şişe ele geçirdi. Olayda iş yeri sahibi İ.C. gözaltına alındı

trabzon pet şişe alkol
HABERTURK.COM

 

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri pet şişelere doldurulup alkol satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Çömlekçi Mahallesi'nde İ.C.'ye ait kullanılmayan dükkanda arama yapan polis ekipleri, 44 adet pet su şişesi buldu.

Şişelerin içerisindeki maddeyi kontrol eden polis, alkol olduğu anlaşılınca dükkan sahibi İ.C.'yi gözaltına alıdı.  Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği'nde ifadesi alınan İ.C. adliyeye sevk edildi. İ.C. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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