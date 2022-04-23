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Haberler Basketbol
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Pınar Karşıyaka: 70 - Büyükçekmece Basketbol: 78

Basketbol Süper Ligi 29. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-70 yendi

Pınar Karşıyaka: 70 - Büyükçekmece Basketbol: 78

Pınar Karşıyaka: 70 - Büyükçekmece Basketbol: 78

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Ali Köseoğlu

Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Yunus Sonsırma 6, Colson 21, M'Baye 13, Tyus 6, Mahir Ağva, Can Korkmaz, Burak Can Yıldızlı 7, Roll 10

Büyükçekmece Basketbol: Miller 14, Crawford 23, Enes Berkay Taşkıran 4, Herun 13, Bruinsma 6, Kadir Bayram 10, Milosevic 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Mustafa Kurtuldum 2

1. periyot: 23-14

Devre: 39-38

3. periyot: 51-56

ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-70 yendi. Büyükçekmece Basketbol'un 10. galibiyetine ulaştığı ligde, Pınar Karşıyaka 12. yenilgisini yaşadı.

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