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Polisten kaçan şahıs gardıropta halıya sarılı halde yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 40 ekiple 24 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sırasında polisten kaçan bir şüpheli, halıya sarılı halde gardıropta bulundu

Son dakika haberi! Polisten kaçan şüpheli halıya sarılı halde yakalandı! - haberler

Edinilen bilgiye göre hakkında çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 23 hedef şahsın yakalanması için 24 adreste 40 ekip ve 85 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

İHA'nın haberine göre, çeşitli suçlardan aranan toplam 18 şahıs ekiplerce yakalanırken, firari şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

GARDIROPTA HALIYA SARILI HALDE BULUNDU

Öte yandan yakalanan şahıslar arasında, hakkında Kayseri İlamat ve İnfaz Bürosunca 'bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 8 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., operasyon sırasında polislere kapıyı açmadı.

Polis ekiplerince eve girilmesinin ardından yapılan aramalarda M.A., yatak odasında gardırobun içerisinde bulunan halıya rulo vaziyette sarılı olarak bulundu. Şahıslar emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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