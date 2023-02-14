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Son dakika haberi Prefabrik yapı ve konteynerlere KDV indirimi

Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü

Son dakika haberi Prefabrik yapı ve konteynerlere KDV indirimi
HABERTURK.COM

Depremden etkilenen 10 ilde prefabrik yapı ve konteynerlere KDV indirimi geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

İHRACATI YASAKLANDI

Öte yandan Ticaret Bakanlığı geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde konut olarak kullanılacak prefabrik yapı ile konteynerlerde KDV oranını yüzde 1'e indirme kararını, depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla aldıklarını bildirdi.

Bakan Nebati, yazılı açıklamasında, "6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yaşanan depremler nedeniyle ülke olarak bu durumun üstesinden gelmek için var gücümüzle, devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek çalışıyoruz. Bu bakımdan, depremden etkilenen vatandaşlarımızın en öncelikli ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacının karşılanması konusunda da önemli bir adım atıyoruz. Buna göre, olağanüstü hal ilan ettiğimiz 10 ilde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için, konut olarak kullanılmak üzere inşa edilen, kurulum ve montaj işleri dahil prefabrik yapı ile konteynerlerde bu yıl sonuna kadar KDV oranını yüzde 1'e indiriyoruz." dedi.

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