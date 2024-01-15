İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit operasyonunda şehit askerler üzerinden sosyal medyada provokasyonda bulunan 18 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, X'ten yaptığı açıklamada, sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında adli işlem başlatıldığını söyledi.

Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 1️⃣7️⃣0️⃣ hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit… pic.twitter.com/BTKPibE41A — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 15, 2024

Yerlikaya, "Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığ ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 18’i yakalandı. 19’u ile ilgili çalışmalar devam etmekte.