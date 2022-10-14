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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ile esir takasındaki rolü için minnettarız, kendisi tahıl krizi konusunda da aktif rol oynadı" dedi. Putin ayrıca Almanya'ya da mesaj gönderdi ve "Ukrayna konusunda büyük hata yapıyorlar" dedi.

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ile esir takasındaki rolü için minnettarız, kendisi tahıl krizi konusunda da aktif rol oynadı" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca "Ukrayna müzakereler için hazır ise arabuluculuk çabaları gerekecek" diye ekledi.

Putin Ukrayna'daki sürece ilişkin ayrıca "Bugün yaşananlar hoş değil ancak doğru olanı, yapmamız gerekeni yapıyoruz" dedi. Putin, pişmanlıkları olup olmadığı sorusunda ise "Hayır" yanıtını verdi.

Rus lider ayrıca "NATO ordusunun Rusya ile doğrudan çatışmaya girmesi küresel felaket yol açar" dedi.

G20 Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin ise Putin henüz kararını vermediğini belirtti.

Putin Biden ile görüşmesi için bir neden olmadığını da vurguladı.

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