Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

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Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna ile esir takasındaki rolü için minnettarız, kendisi tahıl krizi konusunda da aktif rol oynadı" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca "Ukrayna müzakereler için hazır ise arabuluculuk çabaları gerekecek" diye ekledi.

Putin Ukrayna'daki sürece ilişkin ayrıca "Bugün yaşananlar hoş değil ancak doğru olanı, yapmamız gerekeni yapıyoruz" dedi. Putin, pişmanlıkları olup olmadığı sorusunda ise "Hayır" yanıtını verdi.

Rus lider ayrıca "NATO ordusunun Rusya ile doğrudan çatışmaya girmesi küresel felaket yol açar" dedi.

G20 Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin ise Putin henüz kararını vermediğini belirtti.

Putin Biden ile görüşmesi için bir neden olmadığını da vurguladı.