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Haberler Dünya Son dakika: Putin'den kritik kararname
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Son dakika haberi Putin'den kritik kararname

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralini "Rusya federal mülkü" ilan etti.

Son dakika: Putin'den kritik kararname
Putin'den kritik kararname
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HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin belgeyi imzalamasının ardından bir kritik kararname daha yayımlandı.

Putin, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya nükleer santralini Rusya'nın mülkü olarak ilan ettiklerini duyurdu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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