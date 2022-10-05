Putin'den kritik kararname 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin belgeyi imzalamasının ardından bir kritik kararname daha yayımlandı.

Putin, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya nükleer santralini Rusya'nın mülkü olarak ilan ettiklerini duyurdu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ