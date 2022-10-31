2 bölge için yağmur ve toz taşınımı uyarısı

HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Putin, gündemle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

İki hafta önce, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, "Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi. Avrupa'dan çok daha güvenli bir güzergâh haline geldi. Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz" ifadelerini kullanan Putin, bu fikrini tekrarlayarak, "Çok hızlı bir şekilde Türkiye'de bir gaz merkezi kurabiliriz" dedi.

Avrupa'daki birçok kişinin Türkiye üzerinden tedarik için sözleşme imzalayacağını belirten Putin, "Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kolaylıkla ve hızlıca kurulabilir" diye konuştu.

Putin, bugün Ukrayna altyapısına düzenledikleri saldırının Sivastopol'deki saldırıya misillemenin parçalarından olduğunu ifade ederek, "Bu, yapabileceklerimizin tamamı değil" dedi.

Tahıl anlaşması ile ilgili de konuşan Putin, "Rusya, Ukrayna tahılını Karadeniz limanları üzerinden ihraç etme anlaşmasına katılımını sona erdirmiyor, aksine askıya alıyor" ifadesini kullandı.