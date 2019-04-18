Cumhurbaşkanlığı kararı ile 4 Haziran günü başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu.

Ayrıntılar gelecek...

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 3 Haziran günü sona erecek. Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran Salı günü başlayıp, 6 Haziran Cuma günü ise sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte Ramazan tatilini birleştirmek isteyenler 6 gün tatil yapmış olacak.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Kurban Bayramı ise 10 Ağustos Cumartesi arefe günü ile başlıyor. Arife günlerinde öğleden sonra tatil olduğunu vurgulayalım. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olurken 14 Ağustos Çarşamba akşamı son günü olarak belirlenmiştir. Buna göre vatandaşlar 5 günlük bir bayram tatili elde etmiş oluyor.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ