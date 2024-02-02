Son dakika haberi 'Ramazan Hoca' cinayetinde yeni gelişme İstanbul Fatih'te çay ocağında Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Erkan B.'nin soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Erkan B. için bir gün daha ek gözaltı kararı alındı. Yapılacak soruşturmanın ardından şüpheli Erkan B, yarın adliyeye gönderilecek

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