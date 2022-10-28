Red Bull'un cezası açıklandı

Formula 1'de şampiyonluğu garantileyen Red Bull'un 2021 sezonunda harcama üst limitini aştığı için ceza alması gündemdeydi. Uzun süren müzakereler sonunda Red Bull ile Uluslararası Otomobil Federasyonu anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, şampiyonluğu garantileyen Red Bull takımı puan silme cezasıyla karşılaşmayacak.

CEZA AÇIKLANDI

FIA, Red Bull'a bütçe sınırı ihlali nedeniyle 7 milyon dolar para cezası ve araç gelişim süresinde (zaman tüneli kullanımı ve bilgisayar simülasyon süreleri) %10 kesinti cezası verildiğini açıkladı.

FIA'ya göre; Red Bull, 2021 bütçesini 2.2 milyon dolar aştı. Fakat bu tutarın vergi iadesiyle beraber yaklaşık 500 bin dolar seviyesine ineceği bildiriliyor.

Öte yandan Aston Martin, maliyet üst sınırının prosedürel ihlali nedeniyle 450 bin dolar para cezasına çarptırıldı.