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Restoranda yemek kanlı bitti! 0:00 / 0:00

DHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, dün saat 03.00 sıralarında ilçedeki bir balık restoranında insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre restoranda birlikte yemek yiyip içki içen İsmail Hakkı Arkan (33) ile arkadaşı B.B. (34) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN 3 DEFA BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.B. masadan aldığı bıçakla Arkan´ı bıçakladı. Arkan, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arkan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından gözaltına alınan B.B.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor.