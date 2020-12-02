Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı kırmızı-beyazlıların perşembe günü oynayacağı Villarreal maçında sahada olamayacak. Rıza Çalımbay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Villarreal ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi yapılan Kovid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Karantina sürecim başladığından hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli olan bu karşılaşmada takımımın başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Teknik kadroma ve oyuncularıma güveniyorum. Sizlerin de desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum"