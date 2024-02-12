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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ruhsatsız silah operasyonu: 1124 gözaltı

        Son dakika haberi Ruhsatsız silah operasyonu: 1124 gözaltı

        74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden operasyonlarda 1124 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 08:29 Güncelleme: 12.02.2024 - 08:32
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        Ruhsatsız silah operasyonu: 1124 gözaltı
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        74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-11” operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildi. 1124 şüpheli gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyonun detayları hakkında açıklama yaptı.İ

        l Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Konya, Diyarbakır, Samsun, Bursa, Sakarya, Şanlıurfa, Mersin, Kocaeli, Gaziantep, Kars, Batman, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Antalya, Manisa, Balıkesir, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzurum, Kastamonu, Mardin, Uşak, Edirne, Kayseri, Malatya, Ordu, Zonguldak, Düzce, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Muğla, Tokat, Van, Amasya, Aydın, Hatay, Kırşehir, Aksaray, Kırklareli, Muş, Rize, Sivas, Bilecik, Bingöl, Kütahya, Nevşehir, Şırnak, Trabzon, Ağrı, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Karabük, Kilis, Siirt, Sinop, Yalova ve Yozgat olmak üzere 74 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-11” Operasyonlarında” 749 ruhsatsız tabanca ve 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 821 tabanca yakalandı.

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