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        Haberler Dünya Son dakika: Rusya'da patlama!

        Son dakika haberi Rusya'da patlama!

        Rusya'nın Voronezh kentinde bir kafede patlama meydana geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:33 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:32
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        Rusya'da patlama!
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        TASS haber ajansının bir İçişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, Rusya'nın Voronezh kentinde Orta Asya temalı bir kafede patlama meydana geldi.

        Lenin Caddesi üzerindeki "Doğu Çay Evi" adlı kafenin patlama nedeniyle camları kırılırken, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

        Polis patlama sonrası olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

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