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Haberler Dünya Rusya'dan ABD Başkan Yardımcısı'na yaptırım
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Son dakika haberi Rusya'dan ABD Başkan Yardımcısı'na yaptırım

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Pentagon sözcüsü John Kirby ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg’in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.

Rusya'dan ABD Başkan Yardımcısı'na yaptırım
Rusya'dan ABD Başkan Yardımcısı'na yaptırım
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HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve diğer 28 Amerikalı yetkili, iş adamı ve gazeteciyle birlikte, Kanada yönetiminin "Rus düşmanı" duruşunu destekledikleri için 61 Kanadalı yetkili, gazeteci ve askeri uzmana yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yayınlanan yaptırımlar listesinde, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks ve Pentagon sözcüsü John Kirby de yer aldı.

Kanadalı 61 kişinin yer aldığı listede ise Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Steve Boivin, Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem ile Toronto ve Ottawa belediye başkanları John Tory ve Jim Watson yer alıyor.

Bakanlık, yaptırım uygulanan tüm kişilerin süresiz olarak Rusya'ya girişinin yasaklandığını söyledi.

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