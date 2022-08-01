Rusya lideri Putin'den 'nükleer savaş' açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya lideri Putin, New York'ta düzenlenen 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması' konferansının katılımcılarına bir mektup yazdı.

Putin mektupta, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf bir devlet ve onun emanetçilerinden biri olarak Rusya, Antlaşma'nın ruhuna sürekli olarak uyuyor" dedi.

Nükleer savaş tehdidiyle ilgili de açıklama yapan Rus lider, "Nükleer bir savaşın kazananı olmayacağı ve asla serbest bırakılmaması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz ve dünya topluluğunun tüm üyeleri için eşit güvenliği savunuyoruz." ifadesini kullandı.

BM: NÜKLEER SİLAH TEHLİKESİ ARTIYOR

BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın gözden geçirilmesine yönelik 10. konferansın açılış konuşmasını yapan Guterres, dünyada artan nükleer silah tehlikesine dikkati çekti.

Fotoğraf: AA

Guterres, dünyada nükleer silahların yayılma tehlikelerinin arttığına ve gerilimi azaltmanın önündeki engellerin zayıfladığına vurgu yaparak, bütün bunların, Orta Doğu ve Kore Yarımadası'ndan Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar nükleer nitelikteki krizlerin şiddetlendiği bir zamanda olduğuna işaret etti.

"Dünyada jeopolitik gerilimler yeni zirvelere ulaşıyor, rekabet iş birliğinin önüne geçiyor, diyaloğun yerini güvensizlik ve silahsızlanmanın yerini bölünme alıyor." ifadelerini kullanan Genel Sekreter, dünyanın şimdi her zamankinden daha fazla Yayılmayı Önleme Antlaşması'na ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

"KIYAMET GÜNÜ SİLAHLARI..."

Guterres, "Ülkeler, gezegenimizde yeri olmaması gereken kıyamet günü silahlarını stoklamak ve bu silahlara yüz milyarlarca dolar harcamak için sahte güvenlik ararken, şu anda dünya çapında askeri cephaneliklerde yaklaşık 13 bin nükleer silah bulunuyor." şeklinde konuştu.

Guterres, nükleer savaş risklerini azaltacak ve silahsızlanmayı hızlandıracak pratik önlemler bulunması, nükleer teknolojinin sadece barışçıl kullanımının teşvik edilerek bunun için de çok taraflı anlaşmaların canlandırılması gerektiğinin altını çizdi.