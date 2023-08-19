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        Haberler Dünya Son dakika haberi! Rusya'nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 5 kişi öldü, 42 kişi yaralandı - Dünya haberleri

        Çernigiv kentine füze saldırısı: 5 ölü, 42 yaralı

        Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 18:28
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        Çernigiv kentine füze saldırısı: 5 ölü, 42 yaralı
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus füzesinin Çernigiv kent merkezinde meydan, üniversite ve tiyatronun bulunduğu yere isabet ettiğini belirterek, "Ölü ve yaralılar var. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, olay yerinde tüm servislerin çalıştığını bildirdi.

        Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı "dünyayı birleştirmek" için daha fazlasını yapacaklarını kaydetti.

        Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 11'i çocuk 42 kişinin yaralandığını, 5 kişinin öldüğünü ifade etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Ukrayna
        #rusya
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