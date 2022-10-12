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Son dakika haberi Rusya, Ukrayna'da pazar yerini vurdu: 7 kişi hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna'da Avdiyivka şehrinde pazar yerini vurdu, 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna'da pazar yerini vurdu
HABERTURK.COM

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'nde bulunan Avdiyivka şehrinde pazar yerine düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Avdiyivka'nın sabah saatlerinde bombalanması sonucu en az 7 ölü ve 8 yaralı var. Ruslar, o sırada birçok insanın bulunduğu pazar yerini vurdu. Böyle bir bombardımanda askeri bir mantık yok. Sadece mümkün olduğunca çok sayıda insanımızı öldürmek ve diğerlerini korkutmak için dizginsiz bir arzu var. Ukrayna ordusuna direnemedikleri için silahsız sivillerle savaşıyorlar. Tüm bölge sakinlerinden bir kez daha rica ediyorum: bölgede bulunmayın. Zaferden sonra hepimiz eve döneceğiz ve şimdi asıl mesele hayatta kalmak!" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Pavlo Kyrylenko'nun Twitter hesabından servis edilmiştir.

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