Son dakika haberi: Bir babanın en zor anı! İstanbul'da maganda terörü! - Öne çıkan haberler

Herkesin başına gelebilir! Bir babanın en zor anı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Kağıthane Çeliktepe’de geçtiğimiz günlerde saat 18.45 sıralarında meydana gelen olayda Erdal Ö. (32), 4 yaşındaki oğluyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada hızla gelen otomobildeki genci, Erdal Ö.’nün eniştesi olan Şükrü A. (38) yavaş gitmesi yönünde uyardı.

MAGANDALAR TAKİP ETTİ

İHA'da yer alan habere göre bu sırada eniştesiyle magandalar arasında tartışma çıktığını telefondan öğrenen Erdal Ö. yardıma koştu. Tartışma sırasında Şükrü A. oradan uzaklaşırken, Erdal Ö. ise oğlunu da alarak market doğru gitti. Magandalar ise Erdal Ö.'yu takip etti.

OĞLUYLA BİRLİKTE MARKETE SIĞINDI

Bunun üzerine araçta bulunan 4 genç aşağıya inerek tehditler savurmaya başladı. Gençlerin aniden otomobili durdurarak araçtan inmesinden tedirgin olan Erdal Ö., oğlunu alarak markete sığındı.

MAHALLELİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Magandalar kendisini uyaran Erdal Ö.’nün markete girdiğini görünce, elinde tabanca ile arkasından giderek markete girmek istedi. Bu sırada mahallede bulunanlar müdahale etti.

DEFALARCA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Marketten çıkan zanlı defalarca havaya ateş açtı. Bir süre sonra araca geri binen magandalar sokaktan çıkarak kayıplara karıştı.

OLAY YERİNE POLİS GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek magandalara yakalamak için çalışma başlattı.

ARAÇ PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda plakası tespit edilen otomobilin sahibinin emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Onur T. (22) olduğu tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kağıthane’de magandaların baba ve oğluna yaşattığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, zanlıların otomobilden indiği ve bu sırada babanın oğlunu alarak markete sığındığı, daha sonrasında magandanın elinde tabanca ile markete girmeye çalıştığı daha sonrada araca binerek kaçtıkları görülüyor.