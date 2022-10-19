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Sağanak, İstanbul'da trafiği kilitledi! 0:00 / 0:00

Mega kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM oto yolu ve bağlantı yollarında oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'da trafik durumu

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ÇİFT YÖNLÜ YOĞUNLUK AA'da yer alan habere göre D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar aralıklarla ve çift yönlü yoğunluk oluştu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Nurtepe viyadük bağlantı yolunda TEM oto yoluna girişte trafik durma noktasına geldi. TEM oto yolunda Gaziosmanpaşa sapağında başlayan yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam etti.