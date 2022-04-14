Bakan Koca: En kötü günlerimiz geride kaldı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak" açıklamasında bulundu.

"19'A YAKIN İLİMİZDE YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTA SAYISI SIFIR"

Bakan Koca, şu açıklamalarda bulundu: "Salgının ağır ve korkunç yükü üzerimizden kalkarken gündemimizde değişti. Artık sağlık meslek mensuplarımızın memnuniyetini temin etmek ve her zaman vatandaşlarımızın uygun sağlık hizmetini en iyi koşullarda almasını sağlamak için daha çok gayret ediyoruz. Bütün sorunları aşmak için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz.

Salgının seyri giderek etkisini azaltmaya başladı. Özellikle sıfır vaka olan illerimiz, sıfır yatan hastası olan illerimiz ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır."

"EN KÖTÜ GÜNLERİMİZ GERİDE KALDI"

Bakan Koca, geçen yıl "Maskeli bu son yazımız olacak" dediğini hatırlatarak, "Geçen yıl "maskeli bu son yazımız olacak" demiştim. Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun" dedi.

MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun haftaya toplanacağını belirterek, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere önemli alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere gelecek hafta çok önemli olan bilim kurulu toplantısında ele almış olacağız" diye konuştu.