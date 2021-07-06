Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık 100 bin nüfusa karşılık toplam vaka haritasını paylaştı. Haritaya göre, vaka sayısının en çok azaldığı iller Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu. Bakan Koca, "Salgının sonu aşı ile geliyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka haritasını Twitter'dan paylaştı.

Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2021

Haritaya göre 100 binde görülen vaka sayıları; İstanbul'da 54,60, Ankara'da 71,99, İzmir'de 23,51, Antalya'da 35,91 oldu.

En çok vakalar ise; Ağrı 155,57 Siirt 105,42, Bitlis 101,14, Kütahya 97,11, Erzurum 91, Ardahan, 84,23, Eskişehir 81,34, Kırıkkale 78,94, Rize 76,95, Sivas 72,97 ve Isparta 72,22 oldu.