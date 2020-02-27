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Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye'de de dikkat çeken tartışmalar ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'nın virüsle ilgili hazırlıklarının yeterli olmadığını iddia edenler sosyal medyada çeşitli eleştirilerde bulunuyor.

Dün salgının hızla arttığı İtalya'daki seyahatinden dönen Gazeteci Şirin Payzın da, sosyal medyada paylaştığı mesajında "İstanbul Havaalanı’nda Corona salgınına dair hiç bir önlem yok. İtalya’dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli. Ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip kelle paça yiyoruz bize bişey olmaz mı diyor yönetenler?" ifadelerini kullandı. Payzın mesajına Sağlık Bakanlığı'nın hesabını da etiketledi.

Payzın'ın mesajından hemen sonra da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Bakan Koca, Payzın'ın mesajını alıntılayıp "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik:)" ifadelerini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 26, 2020