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Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı’ndan yeni tedbir!

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni karar... Restoranlarda masalar arası mesafe en az 1 metre olacak. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları alındı. Buna göre, restoranlarda masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak

Koronavirüs
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni karar... Restoranlarda masalar arası mesafe en az 1 metre olacak. Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı.  Karara göre, restoranlarda masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak.

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