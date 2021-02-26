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Son dakika haberi Sahil Güvenlik açıkladı! Mavi vatanda 12 bin hayat kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca geçen yıl mavi vatanda gerçekleştirilen 935 arama kurtarmada, düzensiz göçmenler de dahil 12 bin 655 hayat kurtarıldı

Son dakika haberi Sahil Güvenlik açıkladı! Mavi vatanda 12 bin hayat kurtarıldı
İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geri itme olayları dahil olmak üzere denizlerde yaşanan 935 arama kurtarma olayında düzensiz göçmenler de dahil 12 bin 655 kişinin hayatı kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, 2019 yılında 662 olayda toplam 4 bin 592 kişinin hayatı kurtarılırken, 2020 yılında olay sayısında yüzde 41 oranında bir artış yaşandı ve kurtarılan kişi sayısında da yüzde 176 oranında artış meydana geldi.

11 BİN 494'Ü DÜZENSİZ GÖÇMENLER

2020 yılında kurtarılan 12 bin 655 kişinin Yunanistan'ın geri itme olaylarında kurtarılan göçmenler de dâhil olmak üzere 11 bin 494’ünü düzensiz göçmenler oluşturdu. Küresel düzeyde yaşanan pandemi nedeniyle denizlerde arama kurtarma olaylarına ilişkin beklenen azalma yaşanmadığı gibi tam tersine Yunanistan tarafından insan hayatı hiçe sayılarak Ege adalarına geçen ya da geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin geri itilmesi sonucunda arama kurtarma olaylarında önemli bir artış meydana geldi.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açıklanan rakamlar, Türkiye’nin insan hayatına verdiği değeri de dünya kamuoyunun gözleri önüne serdi.

Tüm dünya küresel bir salgınla mücadele ederken ve dikkatler insan hayatını kurtarma üzerine odaklanırken, Yunanistan hayata tutunmaya çalışan göçmenleri Ege Denizi’nde çaresizliğe terk ediyor. Türk Sahil Güvenliği ise pandemi koşullarında kendi hayatlarını riske etme pahasına düzensiz göçmenleri kurtarmaya aralıksız devam ediyor.

Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenler Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından insan hakları ve uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak Türk karasularına geri itiliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, küresel düzeyde yaşanan pandemi koşullarına rağmen özellikle ağır deniz ve hava şartlarında yaralıların, hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşımının zorlaştığı durumlarda kendisinden talep edilmesi halinde tıbbi tahliye faaliyetlerine de destek oluyor.

186 KİŞİNİN TIBBİ TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2020 yılında 181 olayda 186 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi, acilen yardıma ihtiyacı olan hasta ya da yaralılar adalardan ve seyir halindeki gemilerden en yakın sağlık kuruluşuna intikal ettirilerek zaman kaybetmeksizin tıbbi yardıma ulaşmaları sağlandı.

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