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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 'Şahinler' çökertildi! 15 gözaltı

        Son dakika haberi 'Şahinler' çökertildi! 15 gözaltı

        3 ilde düzenlenen Kafes-27 operasyonunda Şahinler suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt elebaşısı İlkay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 08:46 Güncelleme: 02.01.2024 - 08:46
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        'Şahinler' çökertildi! 15 gözaltı
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        Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen “KAFES-27” operasyonunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat Şahin'in adını kullanan”; ŞAHİNLER" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda; Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri, eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları, bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

        Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabancaya ve çok miktarda fişeğe el konuldu.

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