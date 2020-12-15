Son dakika haberi: Sahte içki yine can aldı! 10 kişi ise yoğun bakımda - Haberler

Sahte içki yine can aldı! 10 kişi ise yoğun bakımda 0:00 / 0:00

İHA

Kentte iki hastaneye 2 günde alkol zehirlenmesi ile art arda 11 kişinin gelmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

İHA'nın haberine göre, hayati tehlikeleri olan 11 kişiden Mehmet İ. isimli şahıs bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Polisin yaptığı soruşturmada zehirlenen kişilerin, 0,5 litrelik pet şişeler halinde sahte içkileri satın aldığı şahıs tespit edildi. E.K. isimli kişi gözaltına alınırken, etil alkol olarak bildiği 5 litrelik içkiyi U.K. isimli şahıstan aldığını ifade etti.

Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan U.K. isimli kişi de İstanbul'daki bir firmaya internet üzerinden 50-60 litrelik etil alkol siparişi verdiğini, bu maddeyi de çok sayıda kişiye sattığını ifade etti.

Emniyet birimleri çeşitli adreslere yaptığı operasyonla 5 kişiyi daha gözaltına alarak İstanbul'dan gelen 50 litrelik etil alkolün 30 litresine ulaştı.

20 litrelik kısmının ise yarım litrelik pet şişeler halinde piyasaya sürüldüğü öğrenildi. Polis yaklaşık 40 şişe olduğu tahmin edilen sahte içkilerin peşine düşerken içenleri ise en yakın hastaneye gitmeleri konusunda uyardı.

Soruşturma derinleştirilirken, sahte alkol satılan kişilere de ulaşılmaya çalışıldığı, 20 litre civarındaki sahte içkinin bulunması için de soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.