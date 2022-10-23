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Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı -Son dakika haberleri
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Son dakika haberi Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Suriye'de saldırı hazırlığında oldukları belirlenen ve aralarında sözde örgüt emiri 'Abu Mushap' kod adlı teröristin yardımcısının da olduğu 9 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını duyurdu

Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı -Son dakika haberleri
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; DEAŞ silahlı terör örgütünün, Suriye’de sözde eylem birimleri tarafından, belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, EYP, suikast ve istihbarat eğitimi verildiği, ayrıca teröristlerin yakın zamanda El-bab ve Türkiye’ye yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisi elde edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Bu kapsamda, Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; DEAŞ silahlı terör örgütünün -sözde- Şam Vilayeti El-Bab bölgesi eylem biriminde faaliyet gösteren, aralarında 1’i suikast/infaz sorumlusu ve aynı zamanda Suriye/Şam/Maddava Bölgesi -sözde- Örgüt Şer-i Emir’i “Abu Mushap” kod adlı teröristin yardımcısı, 2’si lojistik sorumlusu ve 1’i mali işler sorumlusunun da olduğu toplam 9 DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir."

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