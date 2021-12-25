Sami Uğurlu: "Oyun stratejimizi oturtmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Altay’ı 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstedikleri oyun planını sahaya yansıttıklarını aktaran Uğurlu, “Altay’ın zaaflarını doğru analiz ettiğimiz görüyoruz. Yüksek toplarla geleceklerini biliyorduk. Maçın hakimi Kasımpaşa’ydı. Sonraki geçişlerde kanatları kullanarak merkezde Umut’un etkili oyunu, Ahmet ve Mortada’nın koşularıyla birçok pozisyon bulduk. Bunların bir tanesini golle sonuçlandırdık. Genel olarak sezonun özetiydi bu maç. Bu özette maçın içinde olan küçük ayrıntılarla maç kaybeden Kasımpaşa takımı vardı. 6-7 net pozisyon yakalayan bir penaltı kaçırdık. O şanssızlık maçın devamında bizimleydi. O kadar inançlı isteyen bir ekip vardı ki sahada bugün şanssızlığımızı da onunla birlikte kırdığımızı düşünüyoruz. İkinci yarı bizim için daha istekli daha coşkuluydu. Oyun stratejimizi oturtmak istiyoruz. Eksiklerimizi çalışarak gidereceğiz. Sürekli 3. bölgede oynamak isteyen bir takımız. En büyük isteğimiz maçın büyük bölümünde rakip sahada oynayan coşkulu beraber hareket eden bir takımla ikinci yarıya başlayacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.